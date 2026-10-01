NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Upbound Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Upbound Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 29.45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Upbound Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 339.559 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 5’331.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.70 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 46.69 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Upbound Group belief sich zuletzt auf 908.79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch