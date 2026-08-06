Upbound Group Aktie 988133 / US76009N1000
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Upbound Group von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Upbound Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Upbound Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 33.57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.979 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (20.12 USD), wäre das Investment nun 59.93 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40.07 Prozent verringert.
Alle Upbound Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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