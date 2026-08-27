NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Upbound Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Upbound Group-Papier bei 26.07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Upbound Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.836 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 74.57 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 26.08.2026 auf 19.44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -25.43 Prozent.

Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 1.13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch