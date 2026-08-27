Upbound Group Aktie 988133 / US76009N1000
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Upbound Group-Aktien verlieren können.
Vor 1 Jahr wurden Upbound Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Upbound Group-Papier bei 26.07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Upbound Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.836 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 74.57 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 26.08.2026 auf 19.44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -25.43 Prozent.
Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 1.13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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