Upbound Group Aktie 988133 / US76009N1000
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Upbound Group-Einstiegs gewesen.
Die Upbound Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54.51 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.835 Upbound Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 28.66 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 07.10.2026 auf 15.62 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 71.34 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Upbound Group belief sich jüngst auf 894.92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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