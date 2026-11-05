|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Upbound Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Die Upbound Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 43.46 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23.010 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 555.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.14 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 555.45 USD, was einer negativen Performance von 44.45 Prozent entspricht.
Upbound Group wurde am Markt mit 1.31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shs
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.