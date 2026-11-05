NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Die Upbound Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 43.46 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23.010 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 555.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.14 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 555.45 USD, was einer negativen Performance von 44.45 Prozent entspricht.

Upbound Group wurde am Markt mit 1.31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch