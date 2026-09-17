Upbound Group Aktie 988133 / US76009N1000
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Upbound Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Upbound Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12.35 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.097 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 143.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17.78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43.97 Prozent zugenommen.
Upbound Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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