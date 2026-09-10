NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Upbound Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Upbound Group-Papiers betrug an diesem Tag 59.93 USD. Bei einem Upbound Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166.861 Upbound Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’021.86 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69.78 Prozent verringert.

Upbound Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch