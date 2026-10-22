NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Universal Display-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 145.97 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68.507 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’744.33 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 21.10.2026 auf 83.85 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 42.56 Prozent.

Universal Display wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch