NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Universal Display-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 196.20 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.097 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 92.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 468.96 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 53.10 Prozent gleich.

Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch