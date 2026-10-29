NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Display von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das Universal Display-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Universal Display-Papier letztlich bei 144.12 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.694 Universal Display-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62.73 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 28.10.2026 auf 90.41 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37.27 Prozent.

Insgesamt war Universal Display zuletzt 4.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch