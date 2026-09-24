NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Display-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Universal Display-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Universal Display-Aktie betrug an diesem Tag 146.93 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.806 Universal Display-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Universal Display-Papiers auf 76.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 522.09 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47.79 Prozent.

Der Börsenwert von Universal Display belief sich zuletzt auf 3.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch