Universal Display Aktie 410257 / US91347P1057
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Display von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Universal Display eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 17.09.2016 wurde die Universal Display-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Universal Display-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62.03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.612 Universal Display-Anteilen. Die gehaltenen Universal Display-Anteile wären am 16.09.2026 123.01 USD wert, da der Schlussstand 76.31 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23.01 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Universal Display eine Börsenbewertung in Höhe von 3.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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