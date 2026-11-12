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|Rentable Universal Display-Investition?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Display von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Universal Display-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Universal Display-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 62.85 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Universal Display-Aktie investierten, hätten nun 159.109 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’405.73 USD, da sich der Wert einer Universal Display-Aktie am 11.11.2026 auf 90.54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44.06 Prozent angezogen.
Universal Display markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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