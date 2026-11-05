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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Therapeutics gewesen.
United Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 224.43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.456 United Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’711.27 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 04.11.2026 auf 608.49 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 171.13 Prozent vermehrt.
United Therapeutics war somit zuletzt am Markt 25.75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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