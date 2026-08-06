NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 06.08.2025 wurde die United Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 302.41 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 0.331 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 519.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 171.62 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 71.62 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich zuletzt auf 22.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch