NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden United Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 200.08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.500 United Therapeutics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (498.48 USD), wäre die Investition nun 249.14 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 249.14 USD, was einer positiven Performance von 149.14 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich jüngst auf 21.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch