NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das United Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 391.45 USD. Bei einem United Therapeutics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.555 United Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’256.92 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 02.09.2026 auf 492.02 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.69 Prozent erhöht.

United Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch