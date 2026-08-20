NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem United Therapeutics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die United Therapeutics-Aktie bei 204.22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48.967 United Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25’910.29 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 19.08.2026 auf 529.14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 159.10 Prozent gesteigert.

United Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch