NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren eingefahren

Die United Therapeutics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren United Therapeutics-Anteile 127.21 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.861 United Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 3’847.34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 489.42 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 284.73 Prozent gesteigert.

United Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch