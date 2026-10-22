NASDAQ Composite Index-Titel United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren eingebracht

Die United Therapeutics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das United Therapeutics-Papier bei 111.68 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 89.542 United Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 50’455.77 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 21.10.2026 auf 563.49 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 404.56 Prozent gleich.

Der Marktwert von United Therapeutics betrug jüngst 23.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch