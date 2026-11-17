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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Bankshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in United Bankshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 17.11.2023 wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die United Bankshares-Aktie bei 33.75 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die United Bankshares-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.630 United Bankshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 47.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’421.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.19 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von United Bankshares belief sich jüngst auf 6.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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