United Bankshares Aktie 980131 / US9099071071
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in United Bankshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der United Bankshares-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das United Bankshares-Papier bei 37.21 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die United Bankshares-Aktie investierten, hätten nun 2.687 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 131.63 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 17.08.2026 auf 48.98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.63 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von United Bankshares belief sich jüngst auf 6.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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