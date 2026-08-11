NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das United Bankshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38.65 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 258.732 United Bankshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Bankshares-Papiers auf 48.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’432.08 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’432.08 USD entspricht einer Performance von +24.32 Prozent.

United Bankshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch