NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das United Bankshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das United Bankshares-Papier an diesem Tag bei 36.13 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 276.778 United Bankshares-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’044.56 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 31.08.2026 auf 47.13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.45 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für United Bankshares eine Börsenbewertung in Höhe von 6.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch