NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 25.08.2023 wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29.13 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 34.329 United Bankshares-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’640.92 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 24.08.2026 auf 47.80 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 64.09 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für United Bankshares eine Börsenbewertung in Höhe von 6.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch