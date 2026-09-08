United Bankshares Aktie 980131 / US9099071071
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in United Bankshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
United Bankshares-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Bankshares-Papier an diesem Tag 38.61 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.590 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 123.88 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 04.09.2026 auf 47.83 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23.88 Prozent zugenommen.
United Bankshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.51 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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