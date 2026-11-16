NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UMB Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 16.11.2016 wurde die UMB Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72.04 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die UMB Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1.388 UMB Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der UMB Financial-Aktie auf 133.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 85.81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UMB Financial bezifferte sich zuletzt auf 10.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch