UMB Financial Aktie 231889 / US9027881088
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UMB Financial-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem UMB Financial-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das UMB Financial-Papier letztlich bei 121.90 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die UMB Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 8.203 UMB Financial-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (144.59 USD), wäre das Investment nun 1’186.10 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 18.61 Prozent.
UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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