NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 05.10.2023 wurde die UMB Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61.12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.636 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 130.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214.23 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 114.23 Prozent.

Zuletzt ergab sich für UMB Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 9.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch