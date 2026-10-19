NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das UMB Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der UMB Financial-Anteile betrug an diesem Tag 61.62 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 162.285 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 131.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’275.56 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 21’275.56 USD, was einer positiven Performance von 112.76 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte UMB Financial einen Börsenwert von 9.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch