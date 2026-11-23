Am 23.11.2025 wurde die UMB Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 108.83 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.189 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (126.50 USD), wäre das Investment nun 1’162.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.24 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von UMB Financial belief sich jüngst auf 9.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch