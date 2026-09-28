NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Am 28.09.2025 wurden UMB Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 119.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das UMB Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 83.731 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 135.82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’372.35 USD wert. Damit wäre die Investition 13.72 Prozent mehr wert.

UMB Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch