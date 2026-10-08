Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Ultralife Batteries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ultralife Batteries-Papier bei 7.12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 140.449 Ultralife Batteries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 893.26 USD, da sich der Wert einer Ultralife Batteries-Aktie am 07.10.2026 auf 6.36 USD belief. Mit einer Performance von -10.67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 108.91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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