Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Investoren gebracht.
Ultralife Batteries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7.02 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hat, hat nun 1’424.501 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 8’404.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5.90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15.95 Prozent eingebüsst.
Ultralife Batteries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 94.90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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