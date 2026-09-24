Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’336 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9418 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’264 -0.5%  Bitcoin 69’852 0.3%  Dollar 0.8283 0.4%  Öl 106.3 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
Suche...
ETF Sparplan

Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitables Ultralife Batteries-Investment? 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Investoren gebracht.

Ultralife Batteries
5.35 EUR 3.88%
Kaufen Verkaufen

Ultralife Batteries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7.02 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hat, hat nun 1’424.501 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 8’404.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5.90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15.95 Prozent eingebüsst.

Ultralife Batteries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 94.90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten