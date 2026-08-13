NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren bedeutet

Ultralife Batteries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8.36 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1’196.172 Ultralife Batteries-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 8’636.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13.64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 119.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch