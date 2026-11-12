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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ultralife Batteries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4.25 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 23.529 Ultralife Batteries-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 15.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 370.59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 270.59 Prozent gesteigert.
Ultralife Batteries war somit zuletzt am Markt 263.07 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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