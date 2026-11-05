NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren eingefahren

Am 05.11.2021 wurde das Ultralife Batteries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.11 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1’636.661 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 15.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’564.65 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 155.65 Prozent.

Insgesamt war Ultralife Batteries zuletzt 259.98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch