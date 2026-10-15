Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4.07 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hat, hat nun 2’457.002 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Anteile wären am 14.10.2026 14’864.86 USD wert, da der Schlussstand 6.05 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +48.65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 102.94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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