Ultra Clean-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57.21 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17.479 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultra Clean-Papiers auf 41.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 719.72 USD wert. Mit einer Performance von -28.03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 1.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch