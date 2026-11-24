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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultra Clean-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Ultra Clean-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57.21 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17.479 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultra Clean-Papiers auf 41.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 719.72 USD wert. Mit einer Performance von -28.03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 1.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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