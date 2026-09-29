Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ultra Clean-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Ultra Clean-Anteile bei 41.95 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Ultra Clean-Aktie investiert hat, hat nun 238.379 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’610.25 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 28.09.2026 auf 78.07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86.10 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 3.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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