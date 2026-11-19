Am 19.11.2021 wurde die TTM Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14.25 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die TTM Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.175 TTM Technologies-Aktien. Die gehaltenen TTM Technologies-Aktien wären am 18.11.2026 4’870.88 USD wert, da der Schlussstand 69.41 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +387.09 Prozent.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 7.04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch