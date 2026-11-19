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|Profitabler TTM Technologies-Einstieg?
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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen TTM Technologies-Investment verdienen können.
Am 19.11.2021 wurde die TTM Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14.25 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die TTM Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.175 TTM Technologies-Aktien. Die gehaltenen TTM Technologies-Aktien wären am 18.11.2026 4’870.88 USD wert, da der Schlussstand 69.41 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +387.09 Prozent.
Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 7.04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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