NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.46 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das TTM Technologies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 802.568 TTM Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 103.31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82’913.32 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 729.13 Prozent gleich.

TTM Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch