TTM Technologies Aktie 1127815 / US87305R1095
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TTM Technologies gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden TTM Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10.49 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die TTM Technologies-Aktie investierten, hätten nun 95.329 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 131.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’511.92 USD wert. Damit wäre die Investition 1’151.19 Prozent mehr wert.
TTM Technologies war somit zuletzt am Markt 13.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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