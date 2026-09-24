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TTM Technologies Aktie 1127815 / US87305R1095

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Lohnende TTM Technologies-Anlage? 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TTM Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

TTM Technologies
102.05 CHF -2.09%
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Die TTM Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.53 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 798.085 TTM Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 125.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100’415.00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 904.15 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete TTM Technologies eine Marktkapitalisierung von 13.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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