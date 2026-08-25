Trustmark Aktie 979234 / US8984021027
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trustmark-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Trustmark-Aktien verdienen können.
Vor 5 Jahren wurden Trustmark-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33.27 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 300.571 Trustmark-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’967.54 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Anteils am 24.08.2026 auf 46.47 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.68 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Trustmark einen Börsenwert von 2.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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