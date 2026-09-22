Trustmark Aktie 979234 / US8984021027
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trustmark-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Trustmark-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Trustmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30.42 USD. Bei einem Trustmark-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.287 Trustmark-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 46.44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 152.66 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52.66 Prozent gesteigert.
Trustmark markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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