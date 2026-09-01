NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Trustmark-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Trustmark-Aktie an diesem Tag 28.13 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Trustmark-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.555 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 45.92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 163.24 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +63.24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Trustmark bezifferte sich zuletzt auf 2.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch