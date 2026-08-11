NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Trustmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Trustmark-Anteile bei 36.85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.714 Trustmark-Aktien. Die gehaltenen Trustmark-Papiere wären am 10.08.2026 128.36 USD wert, da der Schlussstand 47.30 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 128.36 USD, was einer positiven Performance von 28.36 Prozent entspricht.

Der Trustmark-Wert an der Börse wurde auf 2.76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch