Trustmark Aktie 979234 / US8984021027
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Trustmark-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Trustmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Trustmark-Anteile bei 36.85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.714 Trustmark-Aktien. Die gehaltenen Trustmark-Papiere wären am 10.08.2026 128.36 USD wert, da der Schlussstand 47.30 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 128.36 USD, was einer positiven Performance von 28.36 Prozent entspricht.
Der Trustmark-Wert an der Börse wurde auf 2.76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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