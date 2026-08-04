NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26.05 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Trustmark-Aktie investierten, hätten nun 383.877 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’433.78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84.34 Prozent vermehrt.

Der Trustmark-Wert an der Börse wurde auf 2.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch