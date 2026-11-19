Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7’818.00 JPY wert. Bei einem Investment von 100 JPY in das Trend Micro-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.013 Trend Micro-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 90.82 JPY, da sich der Wert einer Trend Micro-Aktie am 18.11.2026 auf 7’100.00 JPY belief. Damit hätte sich das Investment um 9.18 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Trend Micro eine Börsenbewertung in Höhe von 928.43 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch